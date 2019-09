Kruispunt Smeysberg-Holstheide-Stroobantsstraat volledig dicht tot 15 november ADPW

30 september 2019

Vanaf vandaag tot vrijdag 15 november wordt het kruispunt Smeysberg/Holstheide/Stroobantsstraat volledig afgesloten. Dan start de laatste fase van de heraanleg van het kruispunt. Alleen lijnbussen en plaatselijk verkeer mogen de omleiding via de Zavelstraat nemen. Doorgaand verkeer moet rond langs Neerijse om zo via N253 naar Huldenberg te komen en omgekeerd, of via een alternatieve route langs Terlanen en Overijse.