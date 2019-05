Exclusief voor abonnees Koen Geens (CD&V): “De aanslagen en het drama met Julie Van Espen hebben me getekend” Lijsttrekker voor de Kamer hoopt dat zijn CD&V boven de 20% afklokt Bart Mertens & Noël Slangen

22 mei 2019

06u01 18 Huldenberg Voor federaal lijsttrekker Koen Geens (CD&V) leek het een rustige campagne te worden, maar dat veranderde op 6 mei. Die dag werd het lichaam van de vermoorde Julie Van Espen gevonden in het Albertkanaal. Dader Steve Bakelmans bleek op vrije voeten, ondanks veroordelingen voor verkrachting in 2004 en 2017. Als minister van Justitie kreeg Koen Geens nog één vraag voorgeschoteld: hoe kan het dat Bakelmans vrij was onder voorwaarden?

“De beslissing tot vrijlating gebeurt door een onafhankelijke rechter. Als minister moet ik die beslissing respecteren”, vertelt Koen Geens. Een al te gemakkelijk antwoord? “Neen, ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beslissingen van een rechter. Misschien had hij onder omstandigheden als deze tot een andere beslissing kunnen komen, maar dan zou men zeggen dat ik de scheiding der machten niet respecteer. Maar het behoort net tot de fundamenten van een rechtstaat om deze te respecteren.”

Het is niet de eerste keer dat mensen grote ogen trekken na een uitspraak van een rechtbank. Wereldvreemde rechters?

“Ik denk dat men onderschat waarover een rechter allemaal moet beslissen. Het is ook een eenzaam vak. Als rechters voortdurend bekritiseerd worden door de publieke opinie of door de uitvoerende macht dan zou het wel eens kunnen dat rechters faalangst krijgen en niet meer tot beslissingen kunnen komen. Of erger nog: dat een rechter zich laat beïnvloeden door wat de publieke opinie verwacht.”

Hoe komt het dat justitie een logge tanker is die moeilijk in beweging te krijgen is?

“Elke rechtbank en elke gevangenis is een biotoop. Het is ook zo dat recht de eerste schokken opvangt van een modernisering of wijziging in de maatschappij. Je zal altijd zien dat de advocatuur en de magistratuur later naar links of rechts opschuiven dan de rest van de maatschappij. Dat wijst op een gezonde weerstand tegen verandering.”

Ik ben heel blij dat de transgenderwet gestemd is. Een christendemocraat zou dat vroeger nooit gedaan hebben, maar mensen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn Koen Geens (CD&V)

Welke realisatie van de voorbije legislatuur is de belangrijkste geweest voor justitie?

“Je kan net zo goed aan iemand vragen wat de mooiste ervaring was met zijn vrouw de voorbije 30 jaar. Persoonlijk heb ik het meeste plezier beleefd aan het vooruit helpen van het interneringsdossier. Ik ben ook heel blij dat de transgenderwet is gestemd. Een christendemocraat zou dat vroeger niet gedaan hebben maar mensen moeten kunnen zijn wie ze willen zijn.”

Wat was het moeilijkste moment?

