Kledingcontainers in Huldenberg tijdelijk verwijderd JSL

27 maart 2020

10u18 0 Huldenberg De Kringwinkel Vites (vroeger SPIT) heeft in samenspraak met EcoWerf tijdelijk de kledingcontainers in Huldenberg verwijderd. Omdat De Kringwinkel zijn volledige werking stilgelegd heeft, kunnen de kledingcontainers niet meer geledigd worden.

Ook de sortering en verwerking van het ingezameld textiel kan niet doorgaan. Daarnaast nam het sluikstorten aan de kledingcontainers de laatste dagen toe. EcoWerf maakt met De Kringwinkel afspraken om de kledingcontainers zo snel mogelijk terug te plaatsen, van zodra dit mogelijk is. Wees solidair en laat geen afval achter aan de gesloten poort van het recyclagepark, naast de glasbollen of aan de straatvuilnisbakjes. Dit wordt gecontroleerd en is strafbaar.