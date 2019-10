Kaalheide en Bertelsheide afgesloten tijdens herfstvakantie wegens asfalteringswerken ADPW

25 oktober 2019

In de herfstvakantie staan asfalteringswerken gepland in de Kaalheide. Van 28 tot 31 oktober is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De aannemer heeft de bewoners daarover geïnformeerd met een brief. Op maandag 4 en dinsdag 5 november wordt ook de Bertelsheide in Loonbeek aangepakt. Ook daar zullen de bewoners een brief over de hinder ontvangen.