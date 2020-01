Intergemeentelijk woonproject IJse en Voer van start ADPW

02 januari 2020

Vanaf 1 januari maakt Bertem samen met de gemeente Huldenberg deel uit van het nieuwe intergemeentelijke woonproject Wonen aan IJse en Voer.

“Samen streven we naar een betaalbaar en divers woonbeleid, we willen de woningkwaliteit in de gemeente verbeteren en burgers informeren en adviseren. Dus, zit u met vragen over premies en fiscale voordelen bij (ver)kopen, (ver)bouwen of (ver)huren? Wilt u meer weten over energiebewust wonen? Heeft u twijfels bij de kwaliteit en/of veiligheid van uw woning? Of heeft u een andere vraag over wonen en/of energie? Vind het antwoord bij het woonloket in de gemeente”, klinkt het.

Een afspraak maken kan via woonloket.bertem@igo.be, woningkwaliteit.bertem@igo.be of leegstand.bertem@igo.be