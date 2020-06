Inschrijvingen voor de sportweek in augustus starten vanaf vandaag JSL

08 juni 2020

11u51 0 Huldenberg Deze zomer organiseert het lokaal bestuur van Huldenberg zoals elk jaar de Huldenbergse Sportweek. Die loopt van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus. Door de coronamaatregelen moeten de kinderen en monitoren daarbij sporten in contactbubbels van maximaal 50 personen.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 100 kinderen. In de namiddag kunnen de kinderen nog altijd kiezen voor een optiesport: mountainbike, voetbal, dans of freerunning/gymnastiek. Vanwege de contactbubbels zal de Sportweek op een andere manier dan in de voorgaande jaren worden georganiseerd, maar één ding staat vast: de kinderen zullen zich sportief helemaal kunnen uitleven!

Op maandag 8 juni om 8:00 openen de inschrijvingen via de webwinkel voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud die in Huldenberg wonen of in Huldenberg naar school gaan. Is de maximumcapaciteit nog niet bereikt op 1 juli, dan kunnen ook kinderen van buiten Huldenberg zich vanaf dan inschrijven. Het lokaal bestuur treft alle nodige (hygiëne)maatregelen – vooraf en tijdens de Sportweek – om alles zo veilig en zo sportief mogelijk op touw te zetten.