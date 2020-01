Ingang administratief centrum afgesloten door werken ADPW

23 januari 2020

Tot begin maart is het administratief centrum toegankelijk via de ingang van het ‘oude’ gemeentehuis. De ingang langs het glazen portaaltje wordt afgesloten tijdens de herinrichtingswerken. Het administratief centrum blijft toegankelijk voor rolgebruikers. Die kunnen het bereiken langs de liften via het lokaal dienstencentrum ’t Pijlijser.

De herinrichtingswerken van het gelijkvloers van het gemeentehuis draaien op volle toeren. De dienst burgerzaken is intussen verhuisd en bevindt zich nu achteraan links in het gebouw op het Gemeenteplein. Daar vat het onthaal nu ook tijdelijk post.