Infosessie gevelrenovatie in ‘t Pijlijser Stefan Van de Weyer

28 mei 2019

07u27 2 Huldenberg In deze sessie, gepland op 5 juni, leer je waar je moet op letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. In ’t Pijlijser is iedereen die woensdag welkom tussen 19.30 en 22 uur.

Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie, passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod. Deze infosessie is gratis, je kan je ervoor inschrijven via Vormingplus via info@vormingplusob.be of 016 52 59 00 of www.vormingplusob.be/infosessie-gevelrenovatie-muurisolatie-en-vervangen-van-ramen-8

Deze sessie is een organisatie van het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Huldenberg.