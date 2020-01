Huldenberg ontvangt twee topmuzikanten ADPW

07 januari 2020

14u56 0

Sopraan Elise Caluwaerts en pianist Kim Van den Brempt brengen op zondag 12 januari een feestelijk driekoningenconcert in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Huldenberg. Op het programma: Italiaanse aria’s en enkele solo pianostukken, onder de noemer Amore e Morte, liefde en dood. Het jaarlijkse driekoningenconcert is een organisatie van de cultuurraad en de cultuurdienst van Huldenberg.

Sopraan Elise Caluwaerts studeerde aan de conservatoria van Antwerpen, Brussel en Den Haag. Haar veelzijdigheid, warme uitstraling en voorliefde voor uitdagend repertoire brachten haar al in opera- en concerthuizen in Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Australië en China. Ze werkte met klinkende namen als Philippe Herreweghe, Jordi Savall, Reinbert De Leeuw en vele andere internationale sterdirigenten.

Caluwaerts vormt al vijftien jaar een duo met pianist Kim Van den Brempt met wie ze een passie voor het romantische liedrepertoire deelt. Gevormd aan het conservatorium van Brussel, specialiseerde Van den Brempt zich onder meer in liedbegeleiding aan de Guildhall School of Music in Londen. Hij werkte met solisten als Lucienne Van Deyck, Ilse Eerens, Thomas Blondelle, Ana Naqe en Wilfried Van den Brande. De samenwerking tussen Caluwaerts en Van den Brempt resulteerde al in een tournee langs de culturele centra en de het album Nightfall.

Het concert vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Huldenberg op zondag 12 januari om 15 uur. De deuren openen om 14.30 uur. Reserven gaat via www.huldenberg.be/inschrijvingen of aan het onthaal van het gemeentehuis. De prijs bedraagt tien euro.