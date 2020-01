Huldenberg maakt inschrijfmomenten voor kleuter-en lagere school bekend ADPW

09 januari 2020

12u13 0

De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagereschoolkinderen in de gemeentelijke basisscholen van Huldenberg voor het schooljaar 2020-2021 gaat binnenkort van start.

Broers en zussen van kinderen die er al schoollopen of kinderen van personeelsleden van de scholen vallen buiten de digitale aanmeldingsprocedure en kunnen zich tussen 3 en 14 februari 2020 inschrijven tussen 8.30 en 15 uur. Afspraken kunnen daarbij respectievelijk gemaakt worden via 02 302 43 80 of directiedenelzas@huldenberg.be voor GBS Den Elzas in Huldenberg, via 02 302 43 91 - directiedeletterboom@huldenberg.be voor GBS De Letterboom in Ottenburg en via 02 302 43 96 - directiegbssar@huldenberg.be voor GBS Spring in ‘t Veldeke in Sint-Agatha Rode.

De aanmeldingsperiode voor alle andere kinderen loopt van maandag 2 maart om 8.30 tot en met dinsdag 31 maart 2020 om 23.59 uur. Aanmelden gebeurt op de website: huldenberg.aanmelden.in. Als u uw kind niet aanmeldt, moet er gewacht worden tot de vrije inschrijvingen. Die starten op vrijdag 29 mei 2020.

De gemeentelijke basisscholen houden infosessies voor ouders die hun kleuter voor het eerst willen inschrijven voor de instapklas of een andere kleuterklas. Die vinden op de volgende momenten plaats:

- dinsdag 4 februari om 19u in GBS Den Elzas van Loonbeek

- dinsdag 4 februari om 20u in GBS Den Elzas van Huldenberg

- donderdag 6 februari om 19.30u in GBS Spring in ’t Veldeke van Sint-Agatha-Rode

- donderdag 6 februari om 19.30u in GBS De Letterboom van Ottenburg

Inschrijven in VBS De Bolster kan dan weer het hele jaar door. Op 1 april en 10 juni houdt de school om 9 uur een opendeurdag voor de instappers van 2,5 jaar. Kennismaken en inschrijven in De Bolster in Neerijse kan na afspraak via 016 47 74 97 of els.vanderlinden@vbneerijse.be