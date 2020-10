Huldenberg lanceert autodeelplatform met twee elektrische wagens JSL

15u28 0 Huldenberg Vandaag heeft het gemeentebestuur van Huldenberg een ambitieus autodeelplatform gelanceerd. Via het deelsysteem van ‘Stapp In’ kan iedereen de baan op met de twee elektrische wagens die het bestuur heeft aangekocht. Die krijgen een vaste standplaats op het Gemeenteplein. “Diverse kansengroepen vallen vandaag nog vaak uit de boot op het vlak van mobiliteit. Gedeelde mobiliteit biedt kansen om basisbereikbaarheid voor iedereen in de praktijk te brengen”, stelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven.

Van 4.500 personenwagens in 2009 naar 5.000 vandaag: ook in Huldenberg neemt het aantal ingeschreven personenwagens elk jaar toe. “De rechtstreekse gevolgen van dat toenemende autobezit zijn lokaal heel zichtbaar”, zegt mobiliteitsdeskundige Brent Eggerickx. “De positieve impact van autodelen op luchtkwaliteit, klimaat en ruimtebeslag is reëel en kan ook in een landelijke gemeente als Huldenberg een verschil maken.”

CO2-reductie

Het lokaal bestuur van Huldenberg engageerde zich tot een CO2-reductie van minstens 20% tegen 2020 tegenover het referentiejaar 2011. “Om die doelstelling te bereiken hebben we een gemeentelijk klimaatactieplan opgesteld”, stelt Schepen van Mobiliteit Luc Robijns. “Daarin staan ook ambities op het vlak van duurzame en gedeelde mobiliteit. Zo zetten we in op minder autokilometers, op meer actieve mobiliteit en op het verduurzamen van ons eigen wagenpark. Waarom onze eigen wagens geen tweede leven geven buiten het gebruik tijdens de werkuren? Vandaaruit groeide het idee om ze via een deelsysteem ook ter beschikking te stellen van onze inwoners.”

Gedeelde mobiliteit

Het bestuur wil in de toekomst werk blijven maken van autodelen. Zo wil het ook burgerinitiatieven aanmoedigen waarbij buren of bewoners van een wijk een of meer privéwagens met elkaar delen. “Delende burgers zorgen met hun bewust verplaatsingsgedrag voor een meer leefbare omgeving”, zegt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. ‘Er komt plaats vrij voor fietsers. Sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere verkeersdoorstroming. Bovendien is gedeelde mobiliteit inclusief. Diverse kansengroepen vallen vandaag nog al te vaak uit de boot op het vlak van mobiliteit. Gedeelde mobiliteit biedt kansen om basisbereikbaarheid voor iedereen in de praktijk te brengen.”

“Een account aanmaken, de gebruiksvriendelijke app downloaden en je wagen reserveren: meer is niet nodig om achter het stuur van de deelwagens plaats te nemen”, besluit Vangoidtsenhoven.