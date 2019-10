Huldenberg laat bewoners mee beleid bepalen ADPW

19u57 1 Huldenberg Van 18 oktober tot 11 november doet de gemeente Huldenberg een online mini-enquête waarmee ze peilt naar wat leeft onder haar inwoners. De bevraging vormt een belangrijk aanknopingspunt voor de beleidsmakers in de ontwikkeling van het nieuwe meerjarenplan voor de gemeente. De resultaten zijn ook de kapstok voor een publieke gespreksavond op 14 november in cultuurzaal Den Elzas.

“In zijn beleidsverklaring 2019-2025 stelt het nieuwe bestuur van Huldenberg een aantal keuzes voor. De zogenaamde SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN vormen daarbij de leidraad. De financiële vertaling en uitwerking van die beleidskeuzes krijgen vorm in een meerjarenplan voor de gemeente. Dat treedt vanaf januari 2020 in werking”, zegt Tom Vanhoren van de dienst communicatie en cultuur.

“De beleidsverklaring leeft. Het bestuur licht zijn visie niet alleen toe aan de gemeenteraad. Het wil er graag ook zo veel mogelijk inwoners van Huldenberg bij betrekken. Van welke thema’s liggen zij wakker? Waar zouden zij prioriteit aan geven? Zien ze nog missing links? Het bestuur zet daarom de komende jaren volop in op een meer participatieve benadering van het beleid. Het grijpt de mini-enquête aan om de Huldenbergenaren te vragen of ze actief willen meedenken over de toekomst van de gemeente. Van klimaat over vrije tijd tot lokale economie: iedereen kan aangeven rond welke topics hij, zij of x graag betrokken wordt”, zegt Vanhoren.

Op 14 november organiseert het college van burgemeester en schepenen een publieke nabespreking van de resultaten van de mini-enquête in cultuurzaal Den Elzas. Daarbij lichten ze hun beleidsvisie verder toe en gaan ze in dialoog met de aanwezigen. De gespreksavond wordt geleid door VTM-nieuwsanker Dany Verstraeten.

Via de website https://nl.surveymonkey.com/r/HULD kunnen er ideeën doorgegeven worden. Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis liggen vanaf 21 oktober ook papieren formulieren.