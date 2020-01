Huldenberg kroont zich voor tweede jaar op rij tot sorteerkampioen in Vlaanderen Joris Smets

15 januari 2020

14u08 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is opnieuw de beste leerling van de klas in Vlaanderen in verband met het sorteren van afval. Met 71 kilogram per inwoner in 2019 produceerde de gemeente de laagste hoeveelheid restafval per inwoner in Vlaanderen. Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) blikt tevreden terug: “Dit toont dat onze campagnes werken.”

“Dit is het tweede jaar op rij dat de inwoners van Huldenberg zich kronen tot sorteerkampioen in Vlaanderen en die bevestiging doet deugd”, aldus Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). “We hebben heel wat campagne gevoerd de voorbije jaren en daar hebben de inwoners rekening mee gehouden, waarvoor veel dank als kleine gemeente. In 2016 zijn we met een beetje angst overgestapt naar het DifTar-systeem maar dit bleek uiterst succesvol. Onze ophaling daalde prompt met twintig kilogram per inwoner. Dit een beleidskeuze is in het kader van onze ambities op klimaatvlak, maar dit is zeer zeker ook een pluim op de hoed van inwoners van de gemeente en daar ben ik bijzonder trots op”

Sinds 2015 is er van mei tot en met oktober op elke laatste zaterdag van de maand een pop-up containerpark te vinden op parking De Kronkel in Huldenberg. De gemeente heeft een aantal jaar geleden een enquête georganiseerd en toen bleek dat een betaalbaar containerpark één van de belangrijkste wensen van de inwoners van Huldenberg was. “Het pop-up containerpark was een primeur in Vlaanderen en het is nog steeds een voltreffer”, klinkt het bij Vangoidtsenhoven. “Een keer in de maand kunnen de bewoners naar daar met hun afval, dit zorgt voor veel minder restafval en sluikstorten”.

EcoWerf scoort nu al onder richtwaarde van 2022

De EcoWerf-regio, die bestaat uit 27 gemeenten en steden in Vlaams-Brabant, scoort met 92 kilogram per inwoner restafval per jaar bijzonder goed. Van alle afvalintercommunales haalt EcoWerf zelfs het minste restafval per inwoner in Vlaanderen op. In 2013 bedroeg de hoeveelheid restafval voor de regio nog 117 kilo per inwoner per jaar, in 2016 werd het teruggebracht naar 102. Met de 92 kilo van vorig jaar blijft EcoWerf ruim onder de richtwaarde van 110 kilogram per inwoner per jaar, die voor de regio werd opgelegd in het uitvoeringsplan huishoudelijkafval 2016-2022. Alle gemeenten van de EcoWerf-regio scoren nu al onder de richtwaarde die bepaald werden in het Uitvoeringsplan en die moeten behaald worden tegen 2022. De inwoners van de gemeente Huldenberg scoren met 71 kilogram per inwoner het beste van alle gemeenten in Vlaanderen in 2019.

Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te verklaren door de volgehouden campagnes om thuiscomposteren en kringlooptuinieren te stimuleren, de veralgemeende invoering van de selectieve inzameling van GFT in de regio en de vele selectieve inzamelingen(24 afvalsoorten op de recyclageparken). Ook het invoeren van het DifTar-systeem met containers of een dure zak voor restafval speelt een belangrijke rol. Het invoeren van het DifTar-systeem of een dure zak leidt ertoe dat inwoners op een correcte wijze betalen voor de hoeveelheid afval die ze voortbrengen. Via het DifTar-systeem krijgen ze ook een inzicht in de kosten. Daardoor worden ze gestimuleerd om meer afval apart te bewaren en mee te geven met de selectieve inzameling of om het naar één van de 25 recyclageparken te brengen. Zo wordt ‘de sorteerder beloond’.