Huldenberg krijgt nieuwe website en eigen app JSL

29 februari 2020

11u23 0 Huldenberg De website van de gemeente Huldenberg krijgt een volledige make-over. Gelijktijdig met de vernieuwde website lanceert het bestuur ook een eigen gemeente-app.

Heldere menu’s, toegankelijke teksten en een intuïtieve navigatie maken het de inwoners van Huldenberg makkelijker dan ooit om op de gemeentelijke website de informatie te vinden die ze zoeken. Met wekelijkse technische updates en uitbreidingen is de site bovendien altijd mee met zijn tijd. Problemen signaleren met één enkele meldingsknop, online inschrijvingen en zaalreserveringen via de nieuwe webwinkel, documenten aanvragen via het verbeterde thuisloket: het zijn maar enkele voorbeelden van de nieuwigheden.

App

De nieuwe Huldenberg-app wordt het mobiele communicatieplatform voor de inwoners. De klemtoon komt te liggen op alles wat lokaal is. De app bundelt nieuws van het bestuur, de lokale pers en de verenigingen, handelaars en zorgverstrekkers. Die krijgen allemaal een gratis plekje binnen de app. Een greep uit de vele features van de nieuwe app: verkeershinder in kaart, een culturele agenda, een afvalkalender, een meldingsknop met geolocatie… Via de notificaties hebben gebruikers het volledig in eigen handen welke diensten, verenigingen of handelaars ze volgen. “Met de vernieuwde website en de eigen gemeente-app doen we een digitale dubbelslag”, stelt Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). “We maken onze eigen dienstverlening naar de burger een stuk toegankelijker en tegelijk biedt de nieuwe app onze lokale verenigingen, handelaren en zorgverstrekkers een gratis platform. Zij vormen de motor van ons dorpsleven en we proberen hen nieuwe mogelijkheden aan te reiken om te connecteren met onze inwoners.”