Huldenberg houdt eerste virtuele gemeenteraad

20 maart 2020

10u54 0 Huldenberg Net zoals in andere gemeenten weegt het coronavirus ook op het dagelijkse bestuur van de gemeente Huldenberg. Werknemers doen massaal aan telewerk, beurtrollen worden uitgerold. Voor de inwoners proberen de noodplancoördinator, de communicatiedienst en de burgemeester alle informatie te kanaliseren en correct en overzichtelijk over te maken aan de inwoners en het personeel.

In Huldenberg worden de maatregelen zeer goed opgevolgd door de inwoners. Corona eist terecht de aandacht van de gemeente, maar het leven gaat verder. De gemeente moet bestuurd worden en dit vanaf nu door middel van de virtuele gemeenteraad. “Daarvoor is het college nauw verbonden met onze cel crisisbeheer inzake corona en hebben we een virtuele gemeenteraad gehouden voor de prioritaire, niet uitstelbare items”, stelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld). “Het kan allemaal als iedereen meewerkt en daarom een pluim op de hoed voor onze medewerkers die samen met het college Huldenberg zo goed mogelijk door deze periode loodsen. De oppositie kreeg een voorwoord in een mail van de burgemeester en werkte zeer constructief mee. De virtuele gemeenteraad is dan ook vlekkeloos verlopen. Ik heb nog één boodschap voor onze inwoners: leef de maatregelen strikt na en zorg voor mekaar, dan kan de zorg voor ons allemaal zorgen.”

