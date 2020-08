Hevig onweer zet straten in Huldenberg blank Joris Smets

11 augustus 2020

22u50 2 Huldenberg Het hevige onweer heeft deze avond heel wat problemen in de regio veroorzaakt. Wateroverlast heeft voor verschillende straten in Huldenberg blank gezet. Een modderstroom heeft ervoor gezorgd dat de gewestweg N253 is afgesloten.

De gewestweg N253 op de grens van Loonbeek en Neerijse is momenteel afgesloten wegens wateroverlast. Door het hevige onweer deze avond is er een modderstroom ontstaan waardoor doorgaand verkeer heel moeilijk verliep. De brandweer is ter plaatse om de weg weer vrij te maken. De gewestweg zou deze avond weer opengesteld worden voor doorgaand verkeer.