Geen Huldenbergse feesten dit jaar JSL

23 juni 2020

13u56 0 Huldenberg De Huldenbergse Feesten begin oktober gaan dit jaar niet door, dat besluit heeft het schepencollege vorige donderdag genomen. Het gemeentebestuur ziet het dit jaar niet zitten door de coronamaatregelen en belooft een 2021-editie die dubbel zoveel plezier zal opleveren. “De feesten liggen ons nauw aan het hart, maar veiligheid en voorzichtigheid primeren”, klinkt het.

Het is vandaag hoogst onzeker wat de toestand begin oktober zal zijn. Het coronavirus circuleert nog altijd en een heropflakkering in het najaar, een zogenaamde tweede golf, sluit niemand uit. De Nationale Veiligheidsraad moet ook nog beslissen over het wat en hoe van fuiven en massa-evenementen na 31 augustus. “De beslissing maakt uiteraard niemand blij en we begrijpen dat de meningen over zo’n drastische beslissing kunnen verschillen”, klinkt het bij het gemeentebestuur.

Editie 2021

De Huldenberge feesten liggen het gemeentebestuur nauw aan het hart. “Net daarom is het college in eer en geweten van oordeel dat veiligheid en voorzichtigheid primeren”, klinkt het. Vier elementen spelen mee in de beslissing. Het is vandaag hoogst onzeker wat de toestand begin oktober zal zijn en voor een degelijke organisatie moet nu een duidelijke beslissing vallen: de Feesten vragen heel wat voorbereidingswerk. Daarnaast achten De vzw Handelaars en de Rochusghesellen, twee drijvende krachten van de feesten, het onmogelijk om hun activiteiten te organiseren volgens de huidige veiligheidsvoorschriften. Ten slotte geldt vanuit medische hoek het advies om geen binnenactiviteiten te organiseren en de social distancing is moeilijk tot zelfs onmogelijk te handhaven bij dergelijke activiteiten.”

“En misschien nog het allerbelangrijkste: de Feesten zijn er voor iedereen – om ál onze inwoners en bezoekers een zorgeloze tijd te bezorgen. Dat moet vooropstaan, vandaar de beslissing om niet te feesten met een heleboel beperkingen en onzekerheden. De editie 2021 belooft alvast dubbel zo veel plezier op te leveren!”