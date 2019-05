GBS De Letterboom en de gemeente Huldenberg leggen klimaatbos aan Stefan Van de Weyer

21 mei 2019

09u44 2 Huldenberg De gemeente Huldenberg en GBS De Letterboom in Ottenburg slaan de handen in elkaar om een klimaatbos aan te planten. “ De subsidies liggen klaar”, zegt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).

Meester en directeur Bart Clerckx vroeg of het vijfde leerjaar van de Letterboom uit Ottenburg een klimaatboom mocht planten. Meteen linkte de burgemeester dit initiatief met het gemeentelijk klimaatplan. Samen met een beleidsmedewerker waren ze gestart om een klimaatbos aan te planten. “Waarom een boom en geen bos?”, gaf de burgemeester aan meester Bart aan. Hij kreeg meteen een schare enthousiaste leerlingen achter zich.

In snelheid gepakt door al dit jong geweld, heeft de gemeente hals over kop de buren in de Langeheidestraat op de hoogte gebracht vooraleer de school ging uitpakken met hun klimaatbos. Dat deden ze tijdens het recente schoolfeest. “Er werden al symbolisch klimaatbomen verkocht en de leerlingen konden op zeer veel steun van ouders, grootouders en sympathisanten rekenen. Het is een traject op maat van de leerlingen: ze verkopen bomen, het gemeentebestuur past bij en kan eveneens rekenen op subsidies, maar de input van de leerlingen loopt verder. Ze planten mee de bomen, ze helpen bij het onderhoud en er is ruimte voorzien voor lesmomenten en spel. Samen maken we met het klimaatbos een CO 2 buffertank en werken we samen actief aan een propere wereld. Deze initiatieven maken van Huldenberg echte klimaatgemeente”, aldus de burgemeester.