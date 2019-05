Feestvierder betrapt met drie soorten drugs op zak Stefan Van de Weyer

22 mei 2019

15u41 8 Huldenberg Voor een twintiger uit Huldenberg is een maatschappelijk onderzoek aangevraagd op de Leuvense rechtbank. De feestvierder werd in 2018 in Leuven betrapt met cocaïne, xtc en MDMA. Hij zag zelf geen graten in zijn druggebruik, maar de rechter drong aan op een diepgaander onderzoek.

De beklaagde werd ook beschuldigd van het dealen van xtc en MDMA. Hij kreeg op de politierechtbank in 2017 al een werkstraf van honderd uur, omdat hij onder invloed met zijn wagen had gereden. Hij werd in een café in Leuven opgepakt met drugs en aangewezen als dealer. “Ik had dat bij omdat ik uitging. Ik neem enkel drugs als ik uitga”, verklaarde hij. “Als je dat op één avond neemt, dan kunnen ze u toch meteen naar het ziekenhuis overbrengen? Dat kan toch niet dat dit allemaal enkel en alleen voor u bedoeld was?”, vroeg de strafrechter de man.

Het openbaar ministerie vorderde een maatschappelijke enquête. Toen hij hoorde dat de minimumstraffen voor zijn vergrijp, minimaal drie maanden cel en 8.000 euro boete, konden zijn, verklaarde hij zich akkoord met het onderzoek. Dit kan alternatieve bestraffingen aanbieden. Het tussenvonnis wordt uitgesproken op 19 juni.