Ereschepen Jules Kriegels overleden op 84-jarige leeftijd ADPW

15 januari 2020

17u19 0

Ereschepen Jules Kriegels is op maandag 13 januari overleden. Kriegels was meer dan 40 jaar actief binnen Open Vld Huldenberg, zelfs van voor de gemeentefusie – toen nog in de PVV in Neerijse – en een van de bezielers achter de Kaas & Wijn van de partij in Neerijse. Kriegels werd uiteindelijk 84 jaar.

In 1982 werd hij gemeenteraadslid, en vanaf 3 januari 1983 tot eind december 2006 was hij schepen: een carrière van maar liefst 24 jaar. In 2008 werd Kriegels hiervoor nog gehuldigd met de titel van ere-schepen op het gemeentehuis samen met oud-burgemeester Georges Vanderlinden.

“Jules wist waar hij voor ging, kende zijn dossiers en ging steeds rechtuit maar was correct. Hij volgde steeds zijn werken tot op de voet, ging het nu om de bouw van de zaal in Loonbeek of de parking in Neerijse om maar twee voorbeelden te geven. Hij was steeds met Georges Vanderlinden & Katia della Faille ook een stemmentrekker voor onze partij tijdens zijn lange politieke loopbaan”, zegt oud-afdelingsvoorzitter en huidige schepen Philippe Vervoort.

Het hele bestuur van Open Vld wil dan ook zijn medeleven betuigen aan de familie van Jules Kriegels. Zijn uitvaart zal doorgaan op zaterdag 20 januari 2020 om 10 uur in de Sint-Pieter en Pauwelkerk van Neerijse.