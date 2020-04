Een mondmasker voor iedere inwoner van Huldenberg vanaf 11 mei Joris Smets

29 april 2020

17u17 0 Huldenberg Het dragen van mondmaskers gaat de komende weken en maanden een belangrijke rol spelen in de afbouw van de coronamaatregelen. Mondmaskers bieden extra bescherming, maar zijn onvoldoende op zich: afstand houden en je handen regelmatig wassen blijven het belangrijkste. De federale overheid heeft zich geëngageerd om voor elke burger een stoffen mondmasker en twee filters te voorzien. Het lokale bestuur van Huldenberg bezorgt die aan haar inwoners vanaf 11 mei.

Het lokaal bestuur van Huldenberg ontvangt de mondmaskers in verschillende leveringen en organiseert ook de bedeling ervan stapsgewijs in functie van de beschikbaarheid en de prioriteit. “Zo zullen leerlingen van de middelbare school, die vanaf de heropening van de scholen opnieuw het openbaar vervoer gebruiken, als eerste bedeeld worden”, klinkt het. “Zij ontvangen de maskers en filters thuis in de brievenbus.”

Maak zelf je mondmasker

Omdat niet iedereen vanaf dag één een mondmasker zal ontvangen én omdat meerdere mondmaskers per burger de komende periode geen luxe is, roept het lokaal bestuur van Huldenberg zijn inwoners op om zélf mondmaskers te naaien: in de eerste plaats voor jezelf, je gezin, je naaste familie, je buren, kortom de mensen in jouw directe omgeving.

Huldenberg Helpt

Ben je gemotiveerd om nog een extra stapeltje van 25 stoffen mondmaskers te maken en te doneren voor wie ze nodig heeft? Dan kan je je hiervoor opgeven via het vrijwilligersplatform Huldenberg Helpt. Je kan thuis aan de slag of samen met andere vrijwilligers op een veilige plek die het bestuur op poten zet. Daar worden ook de nodige stoffen voorzien. Het bestuur rekent ook op de vele vrijwilligers om de maskers mee te helpen verdelen in de gemeente.

