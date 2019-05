Eco Tuindagen van Velt Druivenstreek bij Wim, Sofie en Fleur Het verschil tussen een bloem en onkruid is een oordeel Stefan Van de Weyer

24 mei 2019

09u15 2 Huldenberg Twintig jaar geleden werd de tuin in de Verstrekenstraat in Sint-Agatha-Rode werkelijkheid. Er werd gestart met kleine bomen, daarna volgden bessen en kruiden. Er kwam ook een heuse serre bij. Wil je starten met een ecologische tuin of ben je al een goed eind op weg en nog op zoek naar ideeën? Kom dan wat inspiratie halen en ontmoet meteen ook gelijkgestemden op zondag 2 juni.

Bij het opbouwen van de oude serre werd deze opgevuld met groenten en een feesttafel! Veel bloemetjes en struikjes werden mindful in de ‘kleem’ geplant, midden in een golvend landschap. De tuin er laten uitzien alsof die er altijd zo is geweest, elke plant lekker op zijn plek. Wil je dat ook en heb je zin in een thuisbezoek? Dat kan op zondag 2 juni tussen 10 en 17.30 uur in het kader van de Velt-Open-Tuindag Druivenstreek en wel in de Verstrekenstraat 1 in 3040 Sint-Agatha Rode bij Wim, Sofie en Fleur Vanpée-Vansantvoet

De kinderen worden getrakteerd op een blote voetenpad en boomhutklim. Ondertussen laat u het landschap, de rondleiding en de proevertjes rustig bezinken op één van onze tuinstoelen. Voor ecotuinvragen kan je terecht bij de Velt-medewerkers Druivenstreek. Fietslussen zijn mogelijk vanuit Leuven, Overijse, Leefdaal en Meerbeek, in een radius van tien kilometer vanuit Sint-Agatha Rode-Huldenberg.