Drones maken luchtopnames van holle wegen in het Dijleland ADPW

19 juni 2019

De vijf regionale landschappen van Vlaams-Brabant maakten met behulp van drones luchtopnames in hun werkingsgebied. Vanuit de lucht komt het landschap van onze streek mooi in beeld. Dat geldt zeker voor de talrijke en prachtige holle wegen in het Dijlelane. Het filmpje is gemaakt boven Loonbeek, deelgemeente van Huldenberg en is alvast indrukwekkend te noemen.