Drie gemeentezalen opnieuw open voor beperkt gebruik JSL

12 juni 2020

14u35 0 Huldenberg Van 16 juni tot en met 31 augustus worden drie zalen van het gemeenschapscentrum van Huldenberg opnieuw opengesteld onder strikte voorwaarden.

Zaal Pastoorsbos (Huldenberg) voor activiteiten beperkt tot 10 personen, zaal ‘t Pijlijser (Huldenberg) voor activiteiten beperkt tot 25 personen en zaal De Linde (Ottenburg) voor activiteiten beperkt tot 30 personen. Die gemeentezalen reserveren kan niet via de webwinkel maar alleen via onze onthaalmedewerkers: persoonlijk op afspraak of via telefoon of e-mail. Alleen activiteiten zonder publiek zijn toegelaten. De keukens en bars, met inbegrip van de aanwezige materialen, zijn niet toegankelijk. De algemene richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals social distancing, zijn van toepassing.