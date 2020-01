De Lijn legt nieuwe schoollijn in ADPW

02 januari 2020

Vanaf maandag 6 januari legt De Lijn een nieuwe schoollijn in. Het gaat om lijn 595 (Hoeilaart – Overijse – Leuven). “Dat is dus goed nieuws voor leerlingen uit onze gemeente. Zij pendelen nu nog vlotter van en naar hun school in Leuven”, zo meent de gemeente Huldenberg. Lijn 395 rijdt voortaan niet meer door de binnenstad, maar via de ring in Leuven. Zo raak je sneller aan het station. Ook de dienstregeling van heel wat andere buslijnen wijzigt op 6 januari. De veranderingen zijn te vinden op www.delijn.be.