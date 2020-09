Corona voetbalt Huldenberg binnen: gemeente kleurt rood en handelszaken sluiten de deuren Joris Smets

30 september 2020

15u49 0 Huldenberg Het coronavirus houdt lelijk huis in Huldenberg. Met meer dan 100 coronagevallen overschrijdt de gemeente alarmniveau 4 en kleurt hiermee rood. Dat heeft ook een impact op de lokale handelaars: zowel Friet 105 als Bakkerij D’IJsen houden de deuren gesloten. Het coronavirus kwam beide zaken binnen via de voetballende jeugd van Hoeilaart.

Het totaal aantal gevallen over de laatste 14 dagen ligt op 16 voor Huldenberg. Sciensano heeft enkele alarmdrempels gedefinieerd op basis van het aantal gevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. Dat getal komt voor Huldenberg op 161 te liggen. Daarmee overschrijdt de gemeente op dit moment alarmniveau 4 en krijgt hiermee een rode kleur, de hoogst gedefiniëerde alarmdrempel.

Corona in het voetbal

ERC Hoeilaart voorzitter Gino Vandevoort bevestigt dat er zowel in de eerste ploeg als in de jeugdploeg bevestigde coronagevallen waren en zijn. “Dat is drie weken gelden begonnen”, vertelt hij. “Een speler van de eerste ploeg was via zijn werk in contact gekomen met het coronavirus. Hij heeft daarna positief getest, waardoor de hele ploeg de test heeft ondergaan. Toen bleek dat er minstens 10 spelers uit de eerste ploeg besmet waren met het coronavirus. Heel de ploeg heeft dus even in quarantaine gezeten en de matchen waren afgelast. Momenteel gaan de matchen terug door en zijn de meeste spelers weer op de afspraak. Eén speler is echter nog niet uit quarantaine en een andere had het voorbije weekend nog last van zuurstoftekort op de training.”

“Bij de jeugdploeg is één speler besmet. Het gaat om een heel jong spelertje en hij heeft geen last van symptomen.”

Handelszaken Huldenberg

Frituur ‘Friet 105' in Neerijse sloot het voorbije weekend de deuren. “Mijn zoon heeft positief getest op het coronavirus”, klinkt het bij de uitbaters. “Hij is goed bevriend met een paar jeugdspelers van ERC Hoeilaart. Daar heeft iemand positief getest op het virus en zo is mijn zoon ermee in contact komen. Hij heeft gelukkig alleen maar wat keel- en hoofdpijn, milde symptomen dus. Wij zitten daardoor nu ook zelf in quarantaine en hebben beslist om de frituur even te sluiten. Het zou niet verantwoord zijn om nu klanten te bedienen. Onze eerste coronatest was negatief. De hertest is voor maandag.”

Burgmeester Danny Vangoidtsenhoven bevestigt dat zij het coronavirus hebben opgelopen via voetbalvrienden uit Hoeilaart. “In Hoeilaart zijn zowel in de eerste ploeg als in de jeugdploeg bevestigde coronagevallen”, stelt hij. “De uitbaters van Friet 105 en Bakkerij D’IJsen, en hun kinderen, zijn goed bevriend met elkaar. Het is waarschijnlijk dat ze elkaar besmet hebben na contact met voetballende vrienden uit Hoeilaart.”