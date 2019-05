Casa Magnolia biedt gezinnen met zwaar zieke kinderen een reddingsboei. Ze hopen hun Snoezelmobiel klaar te hebben tegen het najaar. Kom ze deze zondag steunen op de vierde gratis gezinsdag in Zaal Patmos in Heverlee Stefan Van de Weyer

29 mei 2019

13u45 0 Huldenberg Casa Magnolia uit Neerijse bestaat sinds het najaar van 2017, de vereniging heeft als doel om de levenskwaliteit van gezinnen en hun naaste omgeving met kinderen en jongeren met zware zorgnoden te verbeteren. In Nederland zal de Snoezelmobiel worden ingericht. Daarin kunnen zwaar zieke kinderen “snuffelen” of op verkenning gaan en “doezelen”, tot rust komen. Soms zijn verplaatsingen heel zwaar en daarom willen ze een eigen mobiele snoezelruimte aanbieden.

In september 2016 verloren dertigers Hanne Van Laer en haar man Bruno Stuyts uit Neerijse hun dochtertje Mina (2) aan een zeldzame stofwisselingsziekte. Omdat Hanne weet hoe zwaar zo’n situatie kan zijn, begon ze met Casa Magnolia. Daar kunnen ouders met een kind met een levensbedreigende aandoening terecht.

”Wij gingen vaak op bezoek bij Villa Rozerood in De Panne, een zorghotel voor kinderen met een zware ziekte. Daar waren steeds verpleegkundigen aanwezig en was er animatie. Er waren ook andere ouders van zwaar zieke kinderen. Die gesprekken met lotgenoten deden je je eigen situatie beter begrijpen. Toen we wisten dat Mina ziek was, hebben we voor haar een geboorteboom geplant, een magnolia. Dat is een boom met prachtige bloemen, die jammer genoeg maar heel kort bloeien. Ik kwam zo op de naam voor Casa Magnolia”, vertelt Hanne.”Onze vzw wil gezinnen met een kind met een levensbedreigende aandoening ondersteunen op veel verschillende manieren: hun huishouden te verlichten en door een thuisoppasdienst die we aan het oprichten zijn. Zo komt kostbare tijd vrij voor elkaar, om samen op adem te komen. We willen onze hulp aanbieden door een beroep te doen op vrijwilligers die de zorg van het zieke kind even overnemen, in de tuin komen helpen, komen strijken of gratis maaltijden brengen. We richten ons specifiek op gezinnen met een grote kans op isolement of uitputting. Dat doen we door vrijwilligers te zoeken die in de tuin kunnen komen. Het is belangrijk dat het gewone leven van zulke gezinnen kan doorgaan”, zegt Hanne.

Een volgende stap bij het helpen van gezinnen is de Snoezelmobiel.

“Snoezelen is een rustgevende ervaring voor zwaar zieke kinderen. Snoezelen is een samentrekking van “snuffelen” of op verkenning gaan en “doezelen”, tot rust komen. Soms zijn verplaatsingen heel zwaar en is het moeilijk om naar een snoezelruimte te gaan. Daarom willen we een mobiele snoezelruimte aanbieden. Via een schenking van Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost kregen we een ziekenwagen. Deze werd volledig leeggemaakt en zal naar Nederland gebracht worden, waar specialist in belevingsgerichte zorg Barry Emons de ombouw voor zich zal nemen. We hopen dat de mobiel klaar zal zijn tegen het begin van volgend schooljaar. Het liep vertraging op door technische problemen bij het ombouwen”, verklaarde Van Laer. In de snoezelruimte bevinden zich onder andere een belletjeslamp, een wiegend zeteltje, voelplaten, een zacht platform dat meetrilt met de muziek. Alles om heerlijk te kunnen snoezelen waar je maar wil.

In samenwerking met Samoov en Polly’s Ranch for Special Kids organiseert Casa Magnolia met steun van Ladies Circle Leuven op zondag 2 juni in Zaal Patmos in Heverlee hun vierde gratis gezinsdag. “De ideale plaats bij uitstek voor lotgenoten om elkaar te treffen. Ouders en lotgenoten kunnen met elkaar en een thuisbegeleider in gesprek gaan. Daarbuiten is er tijd voor relaxatie en massage. Polly’s Ranch is een zorgboerderij voor kinderen met een beperking en ze hebben buiten pony’s ook dieren zoals een cavia en een hond die gewend zijn aan hulpbehoevende kindjes”, klonk het. “We verwachten vele gezinnen, want in het verleden was deze dag enkel gericht op de gezinnen die beroep deden op onze diensten, nu gaan we dit gegeven opentrekken voor gezinnen die in deze situatie zitten.” Meer info over de gezinsdag op https://www.facebook.com/events/268435047375551/

Geïnteresseerden in het project kunnen een kijkje nemen op www.casamagnolia.be. Casa Magnolia zoekt trouwens steeds vrijwilligers in Oost-Brabant.