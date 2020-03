Bibliotheek Huldenberg biedt haar leden afhaalmogelijkheid JSL

25 maart 2020

10u00 0 Huldenberg Het wordt stilaan duidelijk dat de coronamaatregelen nog een tijd langer van kracht gaan zijn en dat is ook de bibliotheek van Huldenberg niet ontgaan. De bibliotheek is nog zeker dicht tot en met 5 april maar biedt vanaf vandaag een aangepaste dienstverlening aan. Wie wat leesvoer voor de komende weken nodig heeft kan nu online een bestelling plaatsen en deze elke donderdag komen afhalen.

In het kader van de maatregelen tegen het coronavirus heeft de bibliotheek van Huldenberg haar normale werking stopgezet tot minstens 5 april. Die maatregel wordt nu bijgesteld met een aangepaste dienstverlening. Wie een bibliotheekkaart heeft, kan via e-mail tot vijf titels aanvragen. Daarvoor kan hij of zij de online catalogus van de bib raadplegen. Elke donderdag tussen 13:00 en 19:00 kan je de aangevraagde boeken komen afhalen in de inkomhal die tijdelijk speciaal is ingericht zodat je veilig boeken kan afhalen.