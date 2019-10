Bedreigde vroedmeesterpad werkt aan terugkeer KAR

30 oktober 2019

17u16 0 Huldenberg De bedreigde vroedmeesterpad werkt aan een terugkeer. Dat is een tijdje anders geweest met slechts enkele honderden mannelijke exemplaren die overbleven. De eerste dertig diertjes - afkomstig uit een kweekprogramma - werden woensdag uitgezet in een poel in Neerijse. Een Europese primeur.

Om het aantal vroedmeesterpadden opnieuw te verhogen werd een soortenbeschermingsprogramma (SBP) opgezet. Het programma wil het aantal vroedmeesterpadden zo snel mogelijk op een veilig niveau brengen. Het streefdoel is op termijn twintig populaties met telkens minstens tweehonderd roepende mannetjes. Het SBP voorziet naast het aanleggen en herstellen van geschikte land- en voortplantingsbiotopen, ook een kweekprogramma met larven met ‘vers’ genetisch materiaal uit Nederland, Wallonië en de resterende populaties in Vlaanderen. De larven worden grootgebracht in de kwekerij van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Linkebeek tot ze – vermoedelijk vanaf 2021 – nakomelingen kunnen produceren. Omdat de overlevingsgraad groter blijkt dan verwacht, kunnen dit najaar al zo’n 75 kleine padjes en nog eens 100 larven gecoördineerd worden uitgezet. Deze uitzettingen gebeuren verspreid over locaties met bestaande kwetsbare populaties in Sint-Genesius-Rode, Borgloon en Huldenberg. Neerijse ligt te midden van het gebied van de Brabantse wouden. De regio ten zuiden van Brussel en Leuven die omarmd wordt door de machtige wouden Hallerbos, Zoniënwoud en Meerdaalwoud heeft heel wat in huis om de vroedmeesterpad kans op overleven te geven: zonnige valleihellingen, poelen, stenige gronden en boerderijen met schuurtjes om bij te schuilen.