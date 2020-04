Asfalteringswerken Smeysberg en Wolfshaegen op 6 en 7 april JSL

01 april 2020

De Smeysberg en de Wolfshaegen krijgen in de paasvakantie deels een nieuwe laag asfalt. Daarvoor wordt het kruispunt Stroobantsstraat-Holstheide-Smeysberg op maandag 6 april één dag afgesloten. Op dinsdag 7 april gebeurt hetzelfde met het kruispunt Wolfshaegen-Steenbeekstraat. Hierdoor is het omrijden via Neerijse en de N253. Ook buslijn 349 van De Lijn volgt twee dagen een aangepast traject.