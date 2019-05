Acht maanden cel voor partnergeweld KAR

27 mei 2019

Een man uit Huldenberg is veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete voor slagen aan zijn ex-partner. J.N. verkocht de vrouw op 12 oktober 2017 een pak slaag. Een paar maanden eerder deed hij hetzelfde in Aarschot. Hij werd ook betrapt met een telescopische wapenstok in Rotselaar en hij moest zich eveneens verantwoorden voor het uiten van mondelinge bedreigingen. Tot tweemaal toe dreigde N. ermee iemand te vermoorden. “De feiten dienen gekaderd te worden in een moeilijke verwerking van het einde van de relatie tussen de beklaagde en zijn ex en de nasleep hiervan”, merkte de rechter op in het vonnis. De straf is met probatie-uitstel als hij onder meer een cursus ‘omgaan met agressie’ volgt.