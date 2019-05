Acht activiteiten op de Nacht van de Vroedmeesterpad Stefan Van de Weyer

24 mei 2019

09u44 2 Huldenberg De Vroedmeesterpad is een uniek amfibie: het mannetje draagt immers zorg voor zijn kroost en dat is zeldzaam in de amfibieënwereld. Maar ondanks dit zorgzaam handelen van de vader gaat het niet goed met de soort: de Vroedmeesterpad is in Vlaanderen sterk bedreigd! In een oude zandgroeve in Neerijse doet Natuurpunt Druivenstreek er alles aan om één van de laatste populaties in stand te houden. Met de Nacht van de Vroedmeesterpad op zaterdag 25 mei worden dit zorgzame padje en de zandgroeve in de schijnwerpers gezet.

Tijdens deze editie ligt de aandacht op het kweek- en herintroductieprogramma dat momenteel wordt uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Ontdek hieronder het gevarieerde programma en kom wandelen, lopen en fietsen ten voordele van deze zeldzame soort, de zandgroeve en het prachtige kleinschalige landschap eromheen.

Dit jaar vindt het plaats in het plattelandscafé van Centrum Ganspoel vzw. Deze uitvalsbasis is toegankelijk voor mindervaliden. Meer nog: in 2017 werd er een rolstoel- en buggyvriendelijk inclusiepad van zo’n drie kilometer ingehuldigd. Die dag staan de Zwette Jean-loop, Eten uilen ook padden? Braakballen pluizen, een Kubb-toernooi, vrij wandelen met landschapsposten, een inclusieve speurneuzentocht en een natuurtocht voor durvers op het programma. Er wordt dieper ingegaan op de vroedmeesterpad met Op Vroedmeesterpad tussen 22 en 23.30 uur die avond en een luisterfietstocht fluitconcert van het diertje tussen 21 en 22.30 uur. Van mei tot juli gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje door er naar te fluiten. Op warme avonden laten ze vanaf schemering vanuit de ingang van hun holletje hun eigenaardige geluid horen. Sommigen omschrijven dit zelfs als het geluid van de radar van een duikboot. Op geschikte avonden, wanneer verschillende mannetjes actief zijn, weerklinken er vanop meerdere plaatsen fluitgeluiden. Deze heuse fluitconcerten zijn voor wetenschappers trouwens de meest efficiënte manier om het aantal individuen in een populatie te bepalen. Op een zwoele zomeravond onder een blote sterrenhemel staan genieten van een fluitconcert van Vroedmeesterpadden is een unieke ervaring die elke rechtgeaarde natuurliefhebber aan zijn wensenlijst moet toevoegen!