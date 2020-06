Aanleg nieuwe fietsstraat in de Dreefstraat JSL

16 juni 2020

11u00 0 Huldenberg Vandaag zijn de opbraakwerken gestart in de Dreefstraat en op de Schonenberg, vlakbij de bocht aan de overkant van het kasteelpark in Huldenberg. In beide straten worden de kasseistroken vervangen door asfalt. In de Dreefstraat komt er op die manier een vier meter brede fietsstraat die tussen de N253 en de Cahystraat alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers.

De Dreefstraat vormt een belangrijke fietsverbinding vanuit het centrum van Huldenberg naar het plateau van Duisburg, waarop onder meer Centrum Ganspoel ligt. Ook het stukje Schonenberg dat de verbinding maakt van de Cahystraat naar De Peuthystraat krijgt dus een laag asfalt.

Dit eerste deel van de werken omvat ook de vernieuwing van het fietspad langsheen de N253 in de bocht van De Peuthystraat aan de kant van de Dreefstraat. De einddatum van dat alles is 26 juni. Eén week later – tussen 29 juni en 3 juli – wordt dan ook het fietspad langs de N253 aan de kant van het kasteel aangepakt en van een laag asfalt voorzien.

Dezelfde aannemer voorziet ten slotte ook een deel van de Elzasstraat van een nieuwe asfaltlaag. Tussen 6 en 10 juli gaan de klinkers ter hoogte van de lokale supermarkt Spar eruit. Er komt dan een nieuwe asfaltlaag waarbij ook het verouderde wegdek tot ongeveer ter hoogte van bakkerij d’IJse mee wordt aangepakt.