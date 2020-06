‘t Sportcafé in Ottenburg sluit de deuren: “Altijd met hart en ziel gedaan” Joris Smets

28 juni 2020

09u41 0 Huldenberg Uitbaters Annick Goossens (48) en Dirk Debecker (50) hebben zaterdag hun laatste pint getapt in ‘t Sportcafé in Ottenburg. Het café moet plaats ruimen voor een nieuwbouwproject en daarmee komt er na 22 jaar een einde aan een vaste waarde in Ottenburg. “Ik ben er emotioneel van, het is heel jammer”, zegt Annick. “Maar dankzij burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld) hebben we toch nog waardig kunnen afsluiten.”

In de Pastorijstraat in Ottenburg worden verschillende huizen gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Daarmee komt er een einde aan het verhaal van Annick en Dirk die sinds 11 jaar het geliefde café uitbaten. “Ik ben er heel emotioneel van, maar ik heb er ondertussen wel vrede mee”, zegt Annick. De vaste klanten waren in eerste instantie boos, maar aanvaarden het nu ook. Onze initiële bedoeling was om het café vijf jaar lang uit te baten, maar dat zijn er dus elf geworden. Het is een microbe en we hebben het altijd met hart en ziel gedaan. In Veltem-Beisem konden we een ander café overnemen, maar dat zagen we niet zitten. We zijn hier heel tevreden in Ottenburg.”

“Onze burgemeester Danny Vangoidtsenhoven kon het nieuwbouwproject ook niet tegenhouden en we nemen hem niets kwalijk”, stelt Dirk. “Integendeel, hij heeft altijd veel respect voor ons gehad en heeft ervoor gezorgd dat we in tijden van corona toch nog een mooi afscheid kunnen beleven. Straks is het tijd voor wat rust en in juli vertrekken we op vakantie naar Spanje. Ik ben nog steeds aan het werk als vrachtwagenchauffeur en we zien wel wat de toekomst verder brengt.”