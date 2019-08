ZomerEnd Feesten nog nooit zó populair: “Hoofdpodium op Sint-Laureysplein bleek schot in de roos” Sander Bral

25 augustus 2019

11u33 16 Hove De organisatie achter de ZomerEnd Feesten in Hove is al een drietal jaar aan het zoeken naar de beste formule. Met alles te investeren in één groot podium — de SkyShelter —en die te verplaatsen richting het Sint-Laureysplein, lijkt die formule dit jaar gevonden. “We hebben ons publiek kunnen spreiden over het volledige centrum.”

Anders dan vorige jaren, waar de bezoekers vooral in de Kapelstraat bleven hangen, is de organisatie er dit jaar wel in geslaagd om het volledige handelscentrum in de ZomerEnd Feesten te betrekken. “Dat komt omdat we opnieuw hebben nagedacht over onze plaatsing”, zegt organisator Jarl Vanden Broeck van Middenstand Hove Onderneemt. “Het hoofdpodium op het Sint-Laureysplein zetten, bleek een schot in de roos. We hebben ook volop geïnvesteerd in één groot podium in plaats van de kosten te spreiden in meerdere kleine. Dat is zeker opgemerkt door ons publiek, we willen dan ook verder bouwen op deze formule.”

De tweedaagse met optredens, marktkramers, workshops, kinderanimatie, deejays, dansvoorstellingen en veel meer kon rekenen op twaalf- tot vijftienduizend bezoekers per dag. “Vrijdagavond liep het meteen vol. Zaterdagvoormiddag was het iets minder door het té warme weer”, lacht Jarl. “In de namiddag en vroege avond werd dat meer dan goedgemaakt. De ZomerEnd-Band met Guga Baul en deejays Marty’n Rizzo en DJ Livado hebben het dak van de SkyShelter er net niet afgeblazen.”

De 46ste ZomerEnd Feesten in 2020 spelen zich af op 30 en 31 augustus 2020.