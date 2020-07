ZomerEnd Feesten 2020 gaan door in een kleiner formaat: “We denken na over een andere vorm” Caroline Van de Pol

01 juli 2020

17u46 0 Hove De ZomerEnd Feesten in Hove zullen dit jaar doorgaan in een kleiner formaat. Wegens de coronamaatregelen moeten de Middenstand en het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe invulling van het evenement.

Tijdens de jaarlijkse ZomerEnd Feesten eind augustus maken de middenstand Hove en het gemeentebestuur van het centrum van Hove een bruisende ontmoetingsplaats. Vorig jaar kon de tweedaagse met optredens, marktkramers, workshops, kinderanimatie en dansvoorstellingen rekenen op twaalf- tot vijftienduizend bezoekers per dag. Dit jaar is een soortgelijk massa-evenement niet mogelijk wegens de geldende coronamaatregelen. De organisatie bekijkt hoe de ZomerEnd Feesten toch kunnen doorgaan op een veilige manier.

De ZomerEnd Feesten waren dit jaar gepland voor het weekeinde van vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus. Dat valt nog in de periode dat grootschalige evenementen verboden zijn. Toch besliste de organisatie om het evenement niet volledig af te gelasten. “De ZomerEnd Feesten zullen dit jaar niet in zijn volle glorie plaatsvinden, maar we laten het doorgaan in een kleiner formaat en een andere vorm”, vertelt Jarl Van den Broeck van de Hovese middenstand.

Momenteel denkt de organisatie in de richting van een jaarmarkt met lokaal talent. “We willen geen grote namen om een grote toestroom te vermijden. Qua animatie denken we aan een leuk en zittend concept.” Mogelijk zal het evenement ook teruggebracht worden naar één dag in plaats van twee. De organisatie is bezig met het uitwerken van alle pistes en ideeën en zal later meer informatie geven.