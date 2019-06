William Boeva, Amelie Albrecht en ander geestig geweld op tweede Rodenbach Comedy Night Sander Bral

05 juni 2019

16u11 0 Hove Voor de tweede editie van haar Comedy Night heeft het oudercomité van de Hovese Rodenbachschool vier kleppers kunnen strikken. Gevestigde waarde William Boeva, Humo’s Comedy Cup-winnaar Amelie Albrecht en revelaties Soe Nsuki en Jasper Posson brengen jou donderdagavond aan het lachen.

William Boeva maakt al jaren furore in de Vlaamse comedywereld. Amelie Albrecht won vorig jaar Humo’s Comedy Cup en ook Jasper Posson stond in de finale. Soe Nsuki kennen we als publieksopwarmer van Café Corsari en ster in haar eigen programma ‘Happy Birthday To Soe’ op één.

Het oudercomité van Albrecht Rodenbach brengt daarmee vier comedytoppers naar zaal De Capo op de Lintsesteenweg. Afspraak donderdag 6 juni om 19u15. Kaartjes in voorverkoop kosten 15 euro.