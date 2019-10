Voorstelling ‘En Garde’ sensibiliseert hoe om te gaan met succes jonge sporters Sander Bral

15 oktober 2019

16u20 0 Hove De theatervoorstelling ‘En Garde’ komt naar de Hovese Zaal Da Capo. De voorstelling kwam tot stand in samenwerking met Sport Vlaanderen dat wil focussen op een gezonde mentale begeleiding van jonge topsporters. In de voorstelling gaat de jonge schermer Vince onderdoor aan de hoge verwachtingen van zijn omgeving.

Vince is een jongen van veertien, zijn passie is schermen. Wanneer zijn talent en passie resultaten beginnen te boeken zien zijn vader en club het potentieel in de jonge schermer. Ze zien hem al schermen op de Olympische Spelen, er wordt enkel nog over schermen gesproken, zaterdag is het cardio en powertraining en zondag competitie. Verliezen is geen optie meer. Maar Vince, die wil gewoon schermen in de club naar zijn hart, met zijn vrienden aan zijn zijde.

“Motiveren van jeugdsporters is een kunst”, klinkt het bij het theatergezelschap. “Door in te zetten op een inspirerend clubleven voor trainers, sporters en hun ouders kunnen de jongeren met volle goesting naar hun volledig maximum gebracht worden. In werkelijkheid ziet Sport Vlaanderen jammer genoeg ook talentvolle sporter die nodeloos door hun omgeving tot het uiterste gepusht worden.”

‘En Garde’ speelt zich dinsdag 22 oktober af in Zaal Da Capo in Hove om 20.15 uur. Tickets kosten zeven euro in voorverkoop en tien aan de deur.