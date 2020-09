Volgende week voor het eerste autoluwe zondag in Hove Caroline Van de Pol

08 september 2020

12u38 0 Hove In Hove vinden tijdens de Week van de Mobiliteit acties plaats om inwoners te stimuleren om hun verplaatsingen te voet of met de fiets te maken. Op vrijdag 18 september houdt de fietsersbond een applausactie en op zondag 20 september is het autoluwe zondag.

De applausactie zal doorgaan van 7.30 uur tot 8.30 uur aan het Kostershuisje in de Kapelstraat 6. Normaal zou de jaarlijkse applausactie van de Fietsersbond in maart hebben plaatsgevonden, maar door de lockdown werden alle activiteiten in die periode geannuleerd. De Fietsersbond maakt van de Week van de Mobiliteit gebruik om dit jaar alsnog een applausactie te voeren. Tijdens de applausactie zullen alle fietsers die naar het werk, school, winkel, bank,… gaan een luid applaus ontvangen. De Fietsersbond wil hen op die manier bedanken omdat ze kiezen voor een gezond en milieuvriendelijk vervoermiddel en een signaal geven aan anderen om dit voorbeeld te volgen.

Op zondag 20 september wordt een groot deel van Hove (met uitzondering van enkele grote verkeersassen) autoluw gemaakt tussen 8 uur en 18 uur. “We willen onze inwoners en bezoekers stimuleren om dan te voet of met de fiets hun verplaatsingen te maken”, klinkt het. “Om de kinderen die dag extra speelruimte te geven, kan er een speelstraat aangevraagd worden bij de dienst Vrije Tijd. Hiervoor kan je mailen naar jeugd@hove.be.”