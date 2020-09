Voetbalclub Hove Sport start met eerste autiploeg van de provincie: “In oktober houden we initiatietrainingen” Caroline Van de Pol

24 september 2020

18u49 8 Hove Voetbalclub Hove Sport start dit najaar met een jeugdploeg gericht op autisme. De nieuwe autiploeg wordt de eerste van de provincie Antwerpen. “De spelers vallen net tussen het reguliere voetbal en het voetbal voor jongeren met een zware beperking.”

In de nieuwe autivoetbalploeg zullen jongeren met allerlei gedragsstoornissen welkom zijn. “Dat kan gaan om een vorm van autisme maar ook ADD, ADHD of iets anders”, vertelt oprichter Mathias Raeymakers. “Het gaat om de doelgroep die valt tussen het reguliere voetbal en het voetbal voor jongeren met een zware beperking. Met duidelijke afspraken, extra uitleg bij de oefeningen of meer focus zorgen we ervoor dat elke speler mee kan.”

Als coördinator van Hove Sport zet Mathias zijn schouders onder het project. Dankzij zijn studies gezondheids- en welzijnswetenschappen en de bijbehorende stages heeft hij ervaring met de doelgroep. “Het was toen dat ik op het idee kwam om een autivoetbalploeg op te starten. Via de mama van twee spelers met autisme, vernam ik dat de provincie Antwerpen nog niet beschikt over zo’n ploeg. Sommige spelers moeten daardoor helemaal naar Oost-Vlaanderen. Het leek mij daarom een goed idee om het hier op te richten.”

Initiatietrainingen

Hove Sport is op zoek naar spelers voor de nieuwe autiploeg. Alle jongeren die geïnteresseerd zijn kunnen op 18 en 25 oktober meedoen met een initiatietraining. “Deze vinden gratis plaats op onze voetbalterreinen aan de Leon Dumortierstraat. Inschrijven is niet nodig. We hopen op een grote opkomst zodat we nadien over voldoende spelers beschikken.”

Voor meer informatie kan je mailen naar mathias_raeymaekers@hotmail.com.