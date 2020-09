Exclusief voor abonnees Vlaamse Kevin (34) ontsnapt na doodstraf nu ook aan celstraf in Thailand: “Op zo'n moment kun je je emotioneel niet voorbereiden” Sander Bral

23 september 2020

14u20 8 Hove Na vier jaar en vier maanden stress moet Kevin Maes (34) - origineel uit Hove - dan toch niet naar de Thaise cel. In 2016 raakte hij in Bangkok betrokken bij het ongewild overlijden van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. Nadat er vier jaar cel en zelfs de doodstraf boven zijn hoofd hing, kwam vorige week de verlossende uitspraak van het hoogste Thaise gerecht. “Ik moet niet naar de gevangenis.”

Het verhaal van Hovenaar Kevin Maes (34) begint in 2009 wanneer hij met zijn vriendin Sarah definitief naar Thailand verhuist om er samen een zaak te beginnen in medische apparaten en schoonheidsproducten. In de loop der jaren gaat het koppel uit elkaar maar ze blijven een goede verstandhouding hebben en runnen de zaak vandaag nog steeds samen. Siva Ramalingam, een ex-profvoetballer uit Singapore, komt voor de zaak werken en begint een relatie met Sarah. Samen krijgen ze een zoontje.

Maar in 2016 loopt het fout. Kevin krijgt een sms-bericht van Sarahs ouders vanuit België. Daarin staat dat Kevin meteen naar het appartement van Sarah en Siva moet gaan omdat Sarah in nood zou zijn. Kevin rept zich naar de woning met een vriend en treft Siva aan in alle staten. Hij lijkt onder invloed en is erg agressief. In afwachting van de hulpdiensten houden Kevin en zijn Nederlandse vriend Siva in een houdgreep. Wanneer Siva wordt meegenomen door de ambulance, is hij nog bij bewustzijn, maar onderweg naar het ziekenhuis, begeeft zijn hart het. Kevin en zijn maat worden gearresteerd voor moord, waar in Thailand nog steeds de doodstraf op staat.

