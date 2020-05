Urania zendt raketlancering uit via livestream NASA



CVDP

27 mei 2020

16u54 0 Hove Vanavond worden er na negen jaar weer Amerikaanse astronauten de ruimte ingestuurd. Volkssterrenwacht Urania zal de lancering van de raket live uitzenden, het neemt daarvoor de livestream van NASA over.

De twee Amerikaanse astronauten zullen om 22.33 uur vanuit Florida in een Falcon 9-raket in een baan om de aarde gestuurd worden. Urania zal deze raketlancering uitzenden via een livestream van NASA. “We laten de beelden zien en geven een eigen presentatie in het Nederlands. Daarin geven we uitleg over wat er aan het gebeuren is voor mensen die minder vertrouwd zijn met ruimtevaart”, vertelt Uraniamedewerker Koen Geukens.

Volkssterrenwacht Urania heeft vorig jaar ook al eens een livestream van NASA overgenomen bij een Marswandeling. “We hadden toen ongeveer 800 kijkers. Het is vanavond de eerste raketlancering die we van commentaar voorzien en we hopen op evenveel bezoekers als toen.”

Met het blote oog zichtbaar

Twintig minuten na de lancering zullen er in België twee lichtpuntjes aan de hemel te zien zijn. “Dat is de capsule die loskomt van de raket. Wie dat wil zien kan best om 22.50 uur buiten gaan staan. Het is een unieke gebeurtenis want het is al tien jaar geleden dat een lancering in Amerika even later in België met het blote oog te zien is.”

Het zou kunnen dat de lancering vanavond toch niet kan door gaan wegens technische mankementen of het weer. “De lancering wordt dan verzet naar zaterdag of zondag. Bij uitstel zal de lancering al vroeger op de dag plaatsvinden en zullen de lichtpuntjes boven België niet zichtbaar zijn vanwege het daglicht. We hopen dus dat het vanavond kan plaatsvinden.”

De Urania livestream start om 21u30 en kan bekeken worden via een link op de website.