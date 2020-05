Textiel en herbruikbare goederen vanaf maandag weer welkom in recyclagepark Hove CVDP

14 mei 2020

16u19 0 Hove Het recyclagepark van Hove heropende begin april met aangepaste maatregelen wegens de coronacrisis. Vanaf maandag kunnen bezoekers er ook weer terecht om textiel en herbruikbare goederen achter te laten. De ophaling van het KGA kon tijdelijk niet plaatsvinden maar zal mogelijk volgende week hervat worden.

Het recyclagepark in de Fazantenlaan is weer open volgens de normale uren, maar er gelden wel aangepaste maatregelen. Zo wordt er maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Er wordt ook gevraagd om met maximaal twee personen de verplaatsing te maken en er geldt een beperking van het aantal wagens dat gelijktijdig mag aanwezig zijn. Door de regels van social distancing kunnen de parkwachters tijdelijk niet meer helpen bij het uitladen van de auto of het bedienen van de betalingszuil. Tot slot wordt er geen cash geld aanvaard en wordt gevraagd om zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Het aanleveren van asbest, textiel en herbruikbare goederen was niet meer mogelijk sinds de heropening van het recyclagepark. Vanaf maandag 18 mei mogen mensen wel weer met hun oude kledingstukken, herbruikbare meubelen, servies, spelletjes of boeken terecht in het recyclagepark. Alleen de inzameling van asbest is voorlopig nog niet mogelijk.

Moeilijk bereikbaar door werken

De ophaling van KGA (verven, olie, vetten, schoonmaakmiddelen, batterijen en ander gevaarlijk huishoudelijk afval) kon niet plaatsvinden op 9 mei omdat de ophaler niet werkte. Mogelijk is er terug een ophaling vanaf 18 mei, maar dat staat nog niet vast. Tot slot zullen op vrijdagvoormiddag 15 mei en 29 mei de bereikbaarheid van het recyclagepark bemoeilijkt worden door werken aan de oprit. Iedereen zal dan via de uitgang zowel moeten binnenrijden als buitenrijden. Er wordt daarom aan bezoekers gevraagd om hun bezoek uit te stellen.