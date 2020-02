Speelpleinwerking Sjiraf zoekt animators voor de zomervakantie: “Vanaf nu worden ze als jobstudent betaald”



CVDP

26 februari 2020

20u29 1 Hove Speelpleinwerking Sjiraf uit Hove zoekt gemotiveerde animators en hoofdanimators om tijdens de zomer kinderen van 6 tot 14 jaar een geweldige vakantie te bezorgen.

“De plaatsen voor de paasvakantie zijn opgevuld geraakt, dus nu zoeken we alleen nog animatoren voor de zomervakantie”, vertelt Tom De Pooter, JOC-werker van het lokaal bestuur. Om animator te worden op het speelplein moet je minstens 16 jaar zijn, een attest van animator in het jeugdwerk hebben en aanwezig zijn op de startdag op vrijdag 3 april.

Elke week staat er een groep van zes animators en één hoofd-animator op het speelplein. “Dat zijn steeds enthousiaste jongeren die graag met kinderen bezig zijn”, legt Tom De Pooter uit. “Werken op het speelplein is voor hen ook een verruiming van hun sociale leven, want vaak maken ze er vrienden en hebben ze ook buiten de uren samen gezellige momenten.”

Verloning als jobstudent

De voorbije jaren werkten de animatoren van Sjiraf als vrijwilligers met slechts een onkostenvergoeding, maar dat is nu veranderd. “Omdat het moeilijker werd om voldoende animators te verzamelen en vele buurgemeenten wel werkten met een verloning, hebben we na lang nadenken de knoop doorgehakt. We droegen de vrijwilligerswerking een warm hart toe, maar zullen vanaf nu de animators als jobstudent betalen. Dat was hiervoor enkel het geval voor de hoofdanimators.”

Speelplein Sjiraf zoekt nog kandidaten voor de week van woensdag 1 tot en met vrijdag 3 juli, maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli, maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus en maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus. Aanmelden kan via het aanvraagformulier jobstudent speelpleinwerking op de website. Voor vragen of meer info over animator worden bij Sjiraf kan je terecht bij de jeugddienst Hove op het nummer 03/454 38 97 of via mail naar jeugd@hove.be.