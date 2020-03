Scouts van Hove houdt actie voor kwetsbaren getroffen door coronamaatregelen CVDP

13 maart 2020

17u31 18 Hove De scoutsleiding van Hove houdt een actie om ouderen en hulpbehoevenden te helpen in het licht van de coronamaatregelen.

“De komende weken zullen onze lessen worden uitgesteld en online worden gegeven, dus dan hebben we veel vrije tijd”, vertelt Dylan Lambrecht (19) van de Sint Laurentius scouts in Hove. Het idee ontstond tijdens een chatgesprek tussen de leden van de leiding: “We helpen graag andere mensen, dus daarom besloten we om deze actie te starten.” De leiding wilt de komende weken hulp bieden aan ouderen en hulpbehoevenden bij noodzakelijke dingen zoals bijvoorbeeld naar de winkel gaan. Om deze mensen te vinden, plaatsten ze een bericht in de Facebookgroep van Hove en stuurden ze mails naar rusthuizen en serviceflats. “Iedereen die hulp nodig heeft kan ons bereiken via kapoenen@scoutshove.be.”