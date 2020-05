Nieuwe speeltuin in gemeentepark vanaf zaterdag open Caroline Van de Pol

28 mei 2020

15u13 1 Hove De gloednieuwe speeltuin achter het Sportpark aan de P. van Ostaijenlaan is zaterdag 30 mei voor het eerst toegankelijk, mits naleving van de coronamaatregelen.

In de nieuwe speeltuin zijn zones voorzien die kinderen van verschillende leeftijden voldoende uitdaging bieden. Er is een zone die ruimte biedt voor avontuurlijk spel, een zone voor peuters en kleuters en een groot toestel als blikvanger. Het AGB Sport en Ontspanning Hove investeerde 137.000 euro in de aanleg ervan.

Voor de kleinere kinderen is er een gedeelte met enkele schommels, veerwipjes, een zandtafel, verstophuisje en een huisje met een glijbaan. In de zone voor avontuurlijk spel vind je een behendigheidsparcours, speeltoren, schommels en een vierpersoonswip. Tot slot is een combitoestel de absolute blikvanger van deze speeltuin. Klimmen, glijden, verstoppen en rollenspel zijn daar de centrale activiteiten. Kinderen die het spelen even moe zijn, kunnen er ook rustig rondhangen. Het geheel is compleet met een familieschommel om samen met andere kinderen tegelijk te schommelen.

De omgevingsaanleg zoals banken, vuilbakken en een fietsenstalling wordt de komende weken uitgevoerd. Ook wordt nog bekeken waar er in het najaar aanplantingen moeten gebeuren voor extra schaduw.

Maatregelen

Wegens de coronamaatregelen mogen er vanaf zaterdag maximaal 20 kinderen tegelijkertijd spelen. De speelzone is open voor kinderen tot en met 12 jaar die worden begeleid door minstens één meerderjarige. Begeleiders houden minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Als dat niet lukt wordt gevraagd om een mondmasker te dragen.

Ook op de speelheuvel in het Frijthout en in de kleine speeltuintjes in de wijken kunnen kinderen met hun ouders aan dezelfde voorwaarden terug terecht.