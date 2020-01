Nieuw springkasteel voor zwembad Den Bessem zorgt elke woensdag en zaterdag voor extra zwemplezier ADA

29 januari 2020

12u37 2 Hove Het intergemeentelijk zwembad Den Bessem heeft er een nieuwe attractie bij. Naast het instructiebad met beweegbare bodem en het officieel 25 meter-wedstrijdbad is er nu ook een gloednieuw springkasteel voor in het water.

Elke woensdag en zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur en elke dag tijdens schoolvakanties trakteert De Bessem jou en de kinderen op extra zwemplezier met ‘speelzwemmen’. Het zwembad wordt omgetoverd in een speelparadijs: loopbrug, banden, ballen, glijbaan en een drijvend nieuw springkasteel gaan dan het water in. Voor de allerkleinsten is er leuk waterspeelgoed in het instructiebad.

Kinderen tot en met 3 jaar zwemmen trouwens volledig gratis. Inwoners van Hove, Edegem, Borsbeek en Mortsel betalen slechts de helft van het inkomtarief.