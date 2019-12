Leerlingen uit Hove planten wilgenhutten voor meer speelnatuur

Hove Vandaag plantten de leerlingen van gemeentelijke basisschool Albrecht Rodenbach in Hove wilgenhutten aan op de speelplek in landschapspark Frijthout.

Het aanleggen van de wilgenhutten en –tunnel kadert in het speelweefselproject dat gesubsidieerd wordt door de provincie Antwerpen, met cofinanciering van de Streekvereniging Zuidrand. In totaal werden het voorbije jaar zeven natuurlijke speelplekken aangelegd in de Antwerpse Zuidrand. Een overzicht van alle speelnatuur in de Zuidrand vind je op de website.