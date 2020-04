Ledscherm brengt laatste nieuws over coronamaatregelen en activiteiten middenstanders CVDP

06 april 2020

16u15 1 Hove Vandaag plaatste de firma LEDify een grote led-wall ter hoogte van het oorlogsmonument in Hove. Hierop worden maatregelen voor de gemeente en aangepaste activiteiten van middenstanders tijdens de coronacrisis gecommuniceerd.

“De coronacrisis laat zich voelen in alle sectoren, zo ook in de media- en marketingwereld”, zegt Pieter Kusters van LEDify. “De exacte gevolgen van de impact zijn op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Het is wel duidelijk dat onze creativiteit wordt uitgedaagd en het is mooi om te zien dat bedrijven initiatieven ondernemen om de lokale economie te ondersteunen zoals #kooplokaal. Ook wij wilden ons steentje bijdragen, daarom plaatsten we een grote led-wall in het straatbeeld om maatregelen voor de gemeente te communiceren. Daarnaast geven we middenstanders de kans om aangepaste activiteiten te communiceren.”