Kunstacademie verhuist naar nieuwbouw aan Paul van Ostaijenlaan CVDP

04 maart 2020

18u16 0 Hove Een deel van de kunstacademie zal verhuizen naar de Paul van Ostaijenlaan tegenover het Sportpark. Het gemeentebestuur van Hove plant daar een nieuwbouwproject. De Heemkundige kring zal de vrijgekomen plaats in gemeentelijk centrum De Markgraaf innemen.

De kunstacademie kreeg geen verdere toelating meer voor haar huidige locatie. De vensters van de kelder, waar de afdeling Keramiek zit, zijn niet groot genoeg waardoor er onvoldoende natuurlijk licht binnenkomt. “Doordat dat deel van de Kunstacademie slecht gehuisvest was, moesten we op zoek naar een andere locatie”, zegt burgemeester Koen Volckaerts. “De jeugd zal wel op de huidige locatie in gemeentelijk centrum De Markgraaf blijven.”

Het gemeentebestuur plant de bouw van een nieuw gebouw op de terreinen van de gemeente aan de Paul van Ostaijenlaan. “Het zal een praktisch industrieel gebouw worden. De afdeling Keramiek vroeg bijvoorbeeld om een eenvoudige betonnen vloer die gemakkelijk proper te maken is.” Door de plaats die vrijkomt vanwege de verhuis van de kunstacademie, komt er ook plaats vrij voor de bibliotheek. “Momenteel zijn daar twee verdiepingen, maar er komt nog een derde bij.”